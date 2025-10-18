В США изучают возможность отмены пошлин на товары, не производимые в стране

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность отменить или снизить пошлины на импорт товаров, которые не производятся в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что за последние недели Трамп вывел десятки позиций из-под действия так называемых ответных пошлин, а также предложил отменить тарифы на еще сотни видов товаров, если поставляющие их страны заключат сделки с Вашингтоном. По словам источников газеты, среди чиновников администрации Трампа растет понимание того, что США следуют снизить пошлины на товары, которые не производятся внутри страны.

The Wall Street Journal отмечает, что такая политика отличается от первоначальных заявлений министра торговли США Говарда Латника, говорившего, что из ответных тарифов Трампа не будет никаких исключений. Изменение подхода может указывать на попытки администрации США подготовиться к тому, что в ноябре Верховный суд США может отказаться признать законными многие из пошлин Трампа, полагает газета.

Администрация американского лидера 4 сентября попросила Верховный суд отменить вынесенное апелляционным судом в федеральном округе Колумбия постановление, согласно которому многие из введенных Вашингтоном в отношении других государств пошлин являются незаконными. Суд признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им тарифов. Вашингтонская администрация полагает, что решение апелляционного суда "создает неопределенность в отношении текущих переговоров с другими странами" по торговым вопросам, а также "ставит под угрозу" уже достигнутые соглашения.