Рассекречены характеристики нового смартфона Samsung

Новый Samsung Galaxy S26 Ultra получит камеру в стиле складного Galaxy Z Fold 7.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Neowin.

Рассекреченными изображениями флагмана поделился известный инсайдер Тарун Ватс. Он рассказал, что фотографии устройства случайно обнародовал производитель защитных чехлов и аксессуаров. Судя по снимкам, новый аппарат в целом сохранит дизайн Galaxy S25 Ultra. Однако он будет иметь 5 модулей камеры, расположенных в стиле складного смартфона Galaxy Z Fold 7.

На изображениях три главных объектива расположены в одном ряду, оставшиеся два сенсора - во втором. Светодиодная вспышка вынесена отдельно. Инсайдер обратил внимание на "островок", на котором разместили основную камеру - он стал больше. Из этого Тарун Ватс сделал вывод, что флагман будет иметь улучшенную камеру.

Журналисты Neowin напомнили, что недавно другие инсайдеры заявили, что Galaxy S26 Ultra получит увеличенный аккумулятор. Актуальный Galaxy S25 Ultra имеет батарею емкостью 5000 миллиампер-часов. Также он будет иметь более быструю зарядку.

Анонс Galaxy S26 Ultra должен состояться в начале 2026 года.