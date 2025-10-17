Огромный метеорит в небе над Испанией

В небе над Испанией заметили огромный метеорит.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм

Подобные явления происходят, когда космический объект входит в атмосферу Земли, не разрушаясь полностью.

Иногда такие объекты достигают поверхности планеты, но чаще всего распадаются в воздухе, создавая "световое шоу".