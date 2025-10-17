https://news.day.az/unusual/1788724.html Огромный метеорит в небе над Испанией - ВИДЕО В небе над Испанией заметили огромный метеорит. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Подобные явления происходят, когда космический объект входит в атмосферу Земли, не разрушаясь полностью. Иногда такие объекты достигают поверхности планеты, но чаще всего распадаются в воздухе, создавая "световое шоу".
