Огромный метеорит в небе над Испанией - ВИДЕО

В небе над Испанией заметили огромный метеорит. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Подобные явления происходят, когда космический объект входит в атмосферу Земли, не разрушаясь полностью. Иногда такие объекты достигают поверхности планеты, но чаще всего распадаются в воздухе, создавая "световое шоу".