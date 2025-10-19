Высокопоставленные американские чиновники посетят Израиль

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетят Израиль.

Как передает Day.Az, по данным портала Ynet, это произойдет уже на следующей неделе.

"Вэнс еще не посещал Израиль в качестве вице-президента. Ожидается, что его приезд совпадет с возвращением в регион спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который намерен обсудить дальнейшую реализацию соглашения [о прекращении войны в Газе] и возвращение похищенных мирных жителей, удерживаемых ХАМАС", - отметили журналисты портала.

Издание The Times of Israel уточнило, что визит высокопоставленных американских чиновников запланирован на понедельник, 20 октября. По данным газеты, Вэнс обсудит переход ко второму этапу мирного плана президента Трампа, который касается разоружения ХАМАС и создания альтернативного органа власти для управления Газой.