https://news.day.az/unusual/1789072.html Невероятные кадры выброса плазмы из Солнца - ВИДЕО Ученые опубликовали невероятные кадры выброса плазмы из Солнца. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Невероятные кадры выброса плазмы из Солнца - ВИДЕО
Ученые опубликовали невероятные кадры выброса плазмы из Солнца.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре