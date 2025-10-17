https://news.day.az/world/1788738.html Цена на золото выросла На биржах фьючерсы на золото превысили 4 370 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма), обновив исторический максимум. Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные биржи, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке (по бакинскому времени на 08:38) цена декабрьских фьючерсов на золото выросла на 1,57% и составила 4 372,1 доллара США за тройскую унцию.
На биржах фьючерсы на золото превысили 4 370 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма), обновив исторический максимум.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные биржи, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке (по бакинскому времени на 08:38) цена декабрьских фьючерсов на золото выросла на 1,57% и составила 4 372,1 доллара США за тройскую унцию.
Также выросла цена декабрьских фьючерсов на серебро - на 0,13%, достигнув 53,365 доллара США за унцию.
