Цена на золото выросла

На биржах фьючерсы на золото превысили 4 370 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма), обновив исторический максимум.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные биржи, на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке (по бакинскому времени на 08:38) цена декабрьских фьючерсов на золото выросла на 1,57% и составила 4 372,1 доллара США за тройскую унцию.

Также выросла цена декабрьских фьючерсов на серебро - на 0,13%, достигнув 53,365 доллара США за унцию.