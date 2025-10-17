"Выступление за сборную Азербайджана было актом благодарности за доверие"

Несмотря на то, что Александр Жидков провел в "Нефтчи" чуть более трех лет, он оставил в истории клуба большой след. Его имя неизменно упоминается вслед за легендарным Сергеем Крамаренко, на смену которому он и пришел. И хотя с Азербайджаном его связывал только этот короткий период, он с удовольствием принял приглашение выступать за сборную нашей страны и сделал это в самые тяжелые девяностые годы, когда футболисты получали за свои выступления лишь аплодисменты зрителей. Именно поэтому его в Азербайджане до сих пор вспоминают с теплотой и уважением.

Day.Az со ссылкой на İdman.biz предлагает вниманию читателей эксклюзивное интервью с Александром Жидковым - бывшим голкипером "Нефтчи" и сборной Азербайджана.

- Чем сейчас занимается Александр Жидков?

- Живу в подмосковном Ногинске. Работаю в команде любителей "Красное Знамя", и, скорее всего, мы выйдем во Вторую лигу. Но, продолжу ли я сотрудничество с этим клубом, пока сказать не могу.

- Участвуете ли вы в ветеранских турнирах, как, например, Ринат Дасаев?

- Нет, не участвую. Играл один раз, лет пять назад, в турнире памяти Льва Ивановича Яшина - тогда собрали вратарей со всего бывшего Союза.

- За долгую карьеру вы выступали в разных клубах - российских, украинских, израильских. Какое место "Нефтчи" занимает в вашей карьере?

- Я всегда говорил и буду говорить: карьера в "Нефтчи" у меня была на первом месте! Мало кому удается играть в 18 лет за клуб высшей лиги. Это незабываемо - когда тебе доверяют и чувствуешь поддержку тренерского штаба и всей республики. Мое выступление за сборную Азербайджана было актом благодарности за это доверие. Азербайджан навсегда в моем сердце!

- Но, в Азербайджане у вас были и неприятные моменты, связанные с тренерской карьерой. Что тогда произошло?

- Да, все получилось не так, как хотелось. От нас просто ничего не зависело - руководство клуба "Иреван" не смогло выплатить причитающиеся по контракту суммы. Причем не только мне, но и другим тренерам и игрокам. Поэтому я доработал свои четыре месяца и уехал.

- Это повлияло на отношения с теми, кто звал вас в клуб? В частности, с Назимом Сулеймановым и другими тренерами? И как вы жили эти четыре месяца?

- Никаких претензий ни к Назиму, ни к другим ребятам у меня нет - они не виноваты. Вся вина лежит на руководстве клуба. Просто непрофессиональные люди. А жил я все это время на свои деньги.

- Почему в бытность футболистом вы перешли в киевское "Динамо"? Ведь в "Нефтчи" вам доверяли, болельщики вас любили, а материальные вопросы, как я понял, не были для вас решающими. Получается, Лобановский обманул, позвав вас и оставив в запасе?

- Любой спортсмен мечтает играть на европейском уровне. Лобановский сказал мне: "Ты перерос "Нефтчи'". Если хочешь играть в сборной, если хочешь расти и выходить на европейский уровень - переходи к нам". Как я мог отказаться от такого предложения?

Материальные условия тогда везде были одинаковые: машина, квартира... Меня ничем особым не переманивали. Просто хотел играть на европейском уровне и за сборную. А то, что не получилось, это только моя вина. Валерий Васильевич дал мне шанс, которым я не воспользовался. Он не обещал, что я буду играть в основе. Просто я не смог выиграть конкуренцию у Виктора Чанова.

- Вы упустили свой шанс после игры со "Спартаком"? Но, ведь и в "Нефтчи" первый матч вышел неудачным - вы пропустили четыре мяча от "Динамо", однако, остались в основе.

- Да, в игре со "Спартаком" я допустил грубую ошибку на выходе, мы проиграли - и все, попал в запас, из которого уже не выбрался. В большом клубе второго шанса не дают.

А в "Нефтчи" - другое дело. После первой игры я сильно нервничал, но мне сказали: "Ничего страшного, играй дальше". Самое главное в спорте - доверие. И в "Нефтчи" мне доверяли. Как, например, Акинфееву в ЦСКА, который уже почти 25 лет стоит в воротах одного клуба.

- Кто поверил в вас в "Нефтчи"? Кому мы обязаны тем, что 18-летнему парню доверили место в воротах?

- Это был 1983 год, Спартакиада народов СССР. Уже после первой игры мне сделали предложение. Я был военнообязанным, и он мне пообещал помочь решить вопрос с армией. После финала он со мной вновь поговорил. Это был Рауф Ахмедович Адыгезалов (в то время - начальник команды "Нефтчи"- прим.авт.) - я даже остался ночевать у него в номере. А потом мы улетели в Баку. Я поступил в медицинский институт и избежал службы в армии.

- А пригодился ли вам диплом Медицинского института?

- Знаете, совмещать спорт и учебу было очень тяжело, поэтому медик из меня никакой. Тем более я выбрал тренерскую карьеру. Диплом просто лежит дома - как память.

- Что стало с квартирой, которую вы получили, когда играли за "Нефтчи"?

- Я ее сдал, когда ушел из клуба. Мне ведь ее не дарили. Она была в восьмом микрорайоне. Потом эту квартиру передали Вели Гасымову.

- С кем в "Нефтчи" у вас были дружеские отношения? Сохранились ли они до сих пор?

- Да, со всеми. Не могу кого-то выделить - другие могут обидеться.

- Тогда спрошу так: бывало, что нарушали режим вместе?

- Вопрос с подвохом (смеется). Но отвечу честно: мы обычные люди. Конечно, и нарушали, и шампанское пили, и с девушками гуляли - бывало всякое. Даже дети после этого рождались (смеется). Такой ответ устроит?

- Вполне! Конечно, хочется спросить, оставили ли вы в Азербайджане какой-то "след", кроме футбольного, но из этических соображений не буду. Лучше скажите: есть ли что-то из азербайджанской кухни, по чему вы скучаете?

- (задумался.) Наверное, по кутабам. Именно с зеленью, а не с мясом или чем-то другим. Таких больше нигде нет.

- И напоследок: какие игры за "Нефтчи" и сборную Азербайджана запомнились больше всего?

- Наверное, матч против "Спартака", где я отразил два пенальти от Федора Черенкова. А за сборную - игра против Франции, когда мы проиграли 0:2 в Трабзоне. Там ведь были Папен, Блан, Кантона... Серьезный уровень, незабываемо.