В Китае могли испытать новый бомбардировщик - ВИДЕО В соцсетях распространяются слухи о том, что Китай сегодня мог провести испытательный полёт своего нового стратегического бомбардировщика H-20. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В соцсетях распространяются слухи о том, что Китай сегодня мог провести испытательный полёт своего нового стратегического бомбардировщика H-20.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Однако большинство экспертов предполагают, что на появившейся видеозаписи скорее мультифункциональный дрон с возможностями бомбардировки - тот самый, который ранее замечали на авиабазе Малан в Синьцзяне с впечатляющим размахом крыльев.
