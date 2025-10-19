В Китае могли испытать новый бомбардировщик

В соцсетях распространяются слухи о том, что Китай сегодня мог провести испытательный полёт своего нового стратегического бомбардировщика H-20.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Однако большинство экспертов предполагают, что на появившейся видеозаписи скорее мультифункциональный дрон с возможностями бомбардировки - тот самый, который ранее замечали на авиабазе Малан в Синьцзяне с впечатляющим размахом крыльев.