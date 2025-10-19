Ценность и преимущества независимости: примеры Азербайджана и Казахстана

Автор: Акпер Гасанов

20-21 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Этот визит, по сути, станет логическим продолжением многолетней традиции азербайджано-казахстанских отношений, которые сегодня можно смело назвать образцом братского взаимодействия, стратегического партнерства и общей ответственности за будущее тюркского мира.

Кстати, за годы своего президентства Ильхам Алиев неоднократно посещал Казахстан - нынешний визит станет уже восьмым по счету. Каждая из этих встреч знаменовала собой новый этап в развитии двусторонних связей, укреплении доверия и расширении экономического, транспортного и гуманитарного сотрудничества. Но нынешний визит особенно важен: он проходит на фоне стремительного укрепления роли Организации тюркских государств (ОТГ), в рамках которой Баку и Астана выступают как ключевые драйверы интеграции и взаимоподдержки.

Неспроста же в интервью казахстанскому агентству Kazinform Президент Азербайджана подчеркнул, что Организация тюркских государств сегодня играет ключевую роль в укреплении братских связей между Азербайджаном и Казахстаном, а также служит действенной платформой для углубления политического диалога, расширения экономических связей и развития гуманитарного сотрудничества.

"В ходе встреч на высшем уровне были плодотворно рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества наших стран в рамках организации, подписаны декларации, способствующие укреплению ОТГ, тесного сплочения тюркского мира, наращиванию его политической, экономической и военной мощи, превращению в центр силы на глобальной арене", - отметил глава нашего государства.

Эти слова отражают его стратегическое видение: интеграция тюркских стран - не просто символическая идея единства, а реальный политико-экономический проект, усиливающий субъектность региона на международной арене. Именно под таким углом следует рассматривать и визит Президента Азербайджана в Казахстан - как продолжение системной работы по укреплению оси Баку-Астана в рамках общего тюркского пространства.

В преддверии визита уместно будет напомнить о том, что сегодня экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном переживает настоящий подъем. В стране зарегистрировано около 250 коммерческих структур с участием казахстанского капитала, что свидетельствует о высоком уровне доверия к инвестиционному климату Азербайджана.

Объем товарооборота между странами в 2024 году составил 470 млн долларов, а за первые восемь месяцев 2025 года достиг 547 млн долларов - более чем втрое превысив показатели аналогичного периода прошлого года. Этот рост стал возможен благодаря эффективному использованию потенциала Среднего коридора и масштабной модернизации транспортно-логистической инфраструктуры. Да, как видим, Средний (Транскаспийский) транспортный коридор, соединяющий Китай, Центральную Азию, Кавказ и Европу, превращается в стратегическую артерию евразийской логистики. Азербайджан и Казахстан играют в этом процессе ключевую роль, обеспечивая стабильность и безопасность транзита.

Важнейшим направлением сотрудничества между нашими странами становится строительство подводных волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря, контракт на реализацию которого был подписан в марте 2025 года в Баку. Завершение проекта запланировано на конец 2026 года. Этот масштабный проект - не просто технологическое достижение: он станет фундаментом для цифровой интеграции Азербайджана и Казахстана, создавая прямой канал для обмена данными и усиления кибербезопасности региона.

Не менее значителен прогресс и в транспортно-логистической сфере. В 2024 году объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном превысил 3,5 миллиона тонн, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры, оптимизация тарифов и согласование логистических процедур создают условия для дальнейшего роста грузопотоков и укрепления транспортного коридора Восток-Запад.

Глядя на все это приходишь к очевидному выводу, что Азербайджан и Казахстан - две страны, которые сумели построить устойчивые, современные государства с динамично развивающейся экономикой и активной внешней политикой. За три десятилетия независимости Баку и Астана доказали, что успех - это результат политической стабильности, национального единства и стратегического мышления.

В этом контексте особенно важно подчеркнуть: успехи Азербайджана и Казахстана - это ответ всем тем, кто продолжает твердить, что позитивное развитие наших стран якобы является наследием советского прошлого. Реальность же совершенно иная. Все, что сегодня представляет собой Азербайджан и Казахстан - от мощной энергетической индустрии и современной инфраструктуры до авторитетной дипломатии и сильной армии - это результат целенаправленной политики, самостоятельного выбора и суверенного пути развития.

А Президенты наших стран Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев представляют то поколение лидеров, которое не просто унаследовало независимость, но сумело наполнить ее реальным содержанием. При этом оба государства продемонстрировали, что тюркский мир способен быть самодостаточным, сильным и востребованным участником глобальной системы.