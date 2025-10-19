https://news.day.az/world/1789285.html В Тбилиси задержаны 14 человек МВД Грузии сообщило о задержании 14 участников вчерашней акции протеста в Тбилиси, в ходе которой был перекрыт проспект Руставели, передаёт Day.Az. Среди задержанных - журналист оппозиционного телеканала "Формула-ТВ" Вахо Саная и член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили. В отношении ещё 13 человек возбуждены административные дела.
В МВД отметили, что несмотря на небольшое число участников, их действия нарушили движение на одной из центральных улиц столицы.
