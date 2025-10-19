Ликвидирован командир элитного подразделения ХАМАС
Командир элитного подразделения "Нухба" боевого крыла палестинского движения ХАМАС Яхья аль-Мабхух убит в результате израильского авиаудара в центральной части сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
По их информации, израильские ВВС нанесли удар по зданию кафе, расположенного в одном из районов города Эз-Завайда, где в тот момент находился аль-Мабхух.
Палестинские радикалы пока не подтвердили информацию о его гибели.
Сообщается также, что в результате налетов Израиля по различным частям анклава погибли не менее 10 человек.
Отметим, что "Нухба" является военно-морским подразделением группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", военного крыла движения ХАМАС.
