Байдена впервые заметили на публике после терапии

Экс-президент США Джо Байден, заметно похудевший, впервые появился на публике в субботу, 18 октября, после новостей о прохождении лучевой терапии в рамках лечения рака предстательной железы.

Как передает Day.Az, видео с ним опубликовал The New York Post.

Байден посетил вечернюю мессу в католической церкви Святого Иосифа на Брендивайн, которую посещает на протяжении десятилетий. 82-летнего политика сфотографировали при выходе с часовой службы: он медленно шел, держась за женщину для поддержки. На лбу и над правым глазом виднелся заметный шрам после недавней операции по удалению кожной опухоли. После службы Байден коротко общался с прихожанами на улице, примерно десять минут, после чего покинул церковь без своей супруги Джилл Байден, которая не сопровождала его на мероприятии.

Представители бывшего президента сообщали, что пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии начался на прошлой неделе. Врачи охарактеризовали рак как высокозлокачественный с оценкой по шкале Глисона девять, но чувствительный к гормональному лечению, что позволяет контролировать заболевание с помощью медикаментов и радиации.