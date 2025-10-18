Внешняя торговля Азербайджана стремительно растет

В январе-сентябре текущего года объем внешнеторговых операций Азербайджана с зарубежными странами составил 35,375 млрд долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 877 млн ​​долларов США или на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 18,606 млрд долларов США пришлось на экспорт, 16,769 млрд долларов США - на импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,248 млрд долларов США или на 6,3%, а импорт увеличился на 2,126 млрд долларов США или на 14,5%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,837 млрд долларов США. Это на 3,374 млрд долларов США или в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.