В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погоды

В Азербайджане ожидаются дожди, грозы и возможный град.

С вечера 20 октября по 22 октября в некоторых районах Азербайджана, начиная с северных и западных регионов, ожидаются прерывистые осадки и грозы, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

По информации ведомства, в ряде районов осадки будут носить кратковременный, ливневый и интенсивный характер, возможен град. В высокогорных зонах ожидаются мокрый снег и дождь.

На фоне дождливой погоды прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также кратковременные паводки и селевые потоки в горных реках.