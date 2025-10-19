https://news.day.az/society/1789254.html В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Азербайджане ожидаются дожди, грозы и возможный град. С вечера 20 октября по 22 октября в некоторых районах Азербайджана, начиная с северных и западных регионов, ожидаются прерывистые осадки и грозы, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
По информации ведомства, в ряде районов осадки будут носить кратковременный, ливневый и интенсивный характер, возможен град. В высокогорных зонах ожидаются мокрый снег и дождь.
На фоне дождливой погоды прогнозируется повышение уровня воды в реках, а также кратковременные паводки и селевые потоки в горных реках.
