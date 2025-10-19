https://news.day.az/unusual/1789193.html Северное сияние в Подмосковье - ФОТО - ВИДЕО Северное сияние добралось даже до Подмосковья. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Небесное свечение наблюдали в Архангельской, Костромской и Московской областях. Кроме того, небо озарилось зелено-оранжевым свечением в Ленинградской области.
Северное сияние в Подмосковье - ФОТО - ВИДЕО
Северное сияние добралось даже до Подмосковья.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Небесное свечение наблюдали в Архангельской, Костромской и Московской областях. Кроме того, небо озарилось зелено-оранжевым свечением в Ленинградской области.
