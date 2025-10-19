Северное сияние в Подмосковье

Северное сияние добралось даже до Подмосковья.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Небесное свечение наблюдали в Архангельской, Костромской и Московской областях. Кроме того, небо озарилось зелено-оранжевым свечением в Ленинградской области. 