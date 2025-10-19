https://news.day.az/society/1789243.html На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На автотрассах ожидается ухудшение видимости. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 20 октября в связи с дождливой и туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах страны ожидается ухудшение видимости на автомагистралях. По прогнозам, видимость может снизиться до 500-1000 метров.
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На автотрассах ожидается ухудшение видимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 20 октября в связи с дождливой и туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах страны ожидается ухудшение видимости на автомагистралях.
По прогнозам, видимость может снизиться до 500-1000 метров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре