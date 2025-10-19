На дорогах ухудшится видимость

На автотрассах ожидается ухудшение видимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 20 октября в связи с дождливой и туманной погодой в некоторых горных и предгорных районах страны ожидается ухудшение видимости на автомагистралях.

По прогнозам, видимость может снизиться до 500-1000 метров.