В автомобилях Tesla появился режим Mad Max (Безумный Макс).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

При его активации беспилотная система вождения Tesla позволяет себе увеличивать скорость на трассах до 140 км/ч, ездить по всем дорогам на максимально разрешенной скорости и более агрессивно управлять электрокаром.

Режим предназначен для случаев, когда нужно быстро добраться до пункта назначения. "Безумный Макс" впервые появился в 2018 году, позже его убрали, а теперь доработали и вернули.

Новый режим появился в обновлении системы автопилотирования Full Self-Driving (FSD) 14.1.2.

