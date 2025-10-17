https://news.day.az/autonews/1788982.html В автомобилях Tesla появился режим Mad Max - ВИДЕО В автомобилях Tesla появился режим Mad Max (Безумный Макс). Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. При его активации беспилотная система вождения Tesla позволяет себе увеличивать скорость на трассах до 140 км/ч, ездить по всем дорогам на максимально разрешенной скорости и более агрессивно управлять электрокаром.
В автомобилях Tesla появился режим Mad Max - ВИДЕО
В автомобилях Tesla появился режим Mad Max (Безумный Макс).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
При его активации беспилотная система вождения Tesla позволяет себе увеличивать скорость на трассах до 140 км/ч, ездить по всем дорогам на максимально разрешенной скорости и более агрессивно управлять электрокаром.
Режим предназначен для случаев, когда нужно быстро добраться до пункта назначения. "Безумный Макс" впервые появился в 2018 году, позже его убрали, а теперь доработали и вернули.
Новый режим появился в обновлении системы автопилотирования Full Self-Driving (FSD) 14.1.2.
