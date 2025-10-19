Найдена бактерия, повышающая устойчивость рака к терапии

Бактерия Fusobacterium nucleatum (Fn) может переводить раковые клетки в состояние покоя - временную "спячку", скрывая их от иммунной системы. К такому выводу пришли ученые из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Техасском университете обнаружили.

Как передает Day.Az, результаты опубликованы в журнале Cancer Cell.

Fusobacterium nucleatum часто обнаруживается внутри солидных опухолей. Так называют плотные опухолевые структуры с четкими границами. Чтобы выяснить, какую роль Fn играет в жизнедеятельности новообразования, ученые провели эксперименты на мышах и клеточных линиях человека.

Команда зафиксировала высокую концентрацию Fusobacterium в участках опухоли с пониженной плотностью клеток и сниженной активностью генов, отвечающих за иммунный ответ. Анализ также показал, что бактерии физически прерывают связь между раковыми клетками и их окружением, что запускает механизм клеточного покоя.

Эти данные были подтверждены пространственным анализом опухолевой ткани у 52 пациентов. Результаты показали: чем больше Fn в опухоли, тем ниже экспрессия генов иммунного ответа и тем хуже реакция на терапию.

По словам ученых, Fusobacterium nucleatum способна переводить раковые клетки в состояние покоя, в котором они становятся менее уязвимыми к химиотерапии и незаметными для иммунной системы. Такое поведение позволяет опухолям выживать, избегать лечения и метастазировать.

Несмотря на ограничения лабораторной модели, авторы считают результаты важным шагом к созданию новых методов лечения. В частности, они изучают возможность использовать бактерии как "лекарства", программируя их на борьбу с опухолями.