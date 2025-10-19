В Северной Македонии проходят выборы в местные органы власти

В Северной Македонии стартовали выборы в местные органы власти.

Как сообщает Day.Az, для голосования в 81 муниципалитете страны открыто 3480 избирательных участков. Право голоса имеют 1 832 415 избирателей.

На пост мэра претендуют 309 кандидатов, а общее число участников выборов составляет 10 490 человек. За ходом голосования следят 1451 наблюдатель, из которых 644 - иностранные и 807 - местные. Если ни один кандидат не наберёт более 50% голосов, второй тур состоится 2 ноября.

Местные выборы в Северной Македонии проводятся каждые четыре года. Это уже восьмой цикл выборов, предыдущие проходили в 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 и 2021 годах.