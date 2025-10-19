https://news.day.az/world/1789219.html В Иране усовершенствовали две баллистические ракеты Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о модернизации двух ракет. Как передает Day.Az со ссылкой на Mehr, в подземном ракетном хранилище были продемонстрированы модернизированные версии ракет "Emad" и "Ghadr". Сообщается, что баллистические ракеты "Ghadr" оснащены средствами радиоэлектронной борьбы.
В Иране усовершенствовали две баллистические ракеты
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о модернизации двух ракет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Mehr, в подземном ракетном хранилище были продемонстрированы модернизированные версии ракет "Emad" и "Ghadr".
Сообщается, что баллистические ракеты "Ghadr" оснащены средствами радиоэлектронной борьбы.
Отметим, что страны Запада во главе с США и Израиль считают недопустимым развитие ракетной программы Ирана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре