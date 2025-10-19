В Иране усовершенствовали две баллистические ракеты

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о модернизации двух ракет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mehr, в подземном ракетном хранилище были продемонстрированы модернизированные версии ракет "Emad" и "Ghadr".

Сообщается, что баллистические ракеты "Ghadr" оснащены средствами радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что страны Запада во главе с США и Израиль считают недопустимым развитие ракетной программы Ирана.