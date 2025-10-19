Трамп заявил, что надеется на присоединение еще одной страны к Авраамовым соглашениям

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что ожидает вскоре расширения числа участников Авраамовых соглашений, предполагающих нормализацию отношений с Израилем, сообщает Day.Az.

"Да, уже почти скоро. Я не хочу использовать слово "незамедлительно", но скоро... Я надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится", - ответил глава Белого дома на вопрос, ждет ли он расширения числа участников Авраамовых соглашений.

Кроме того, Трамп уточнил, что считает эту серию договоров "своего рода чудом", и выразил надежду, что помимо Саудовской Аравии, новыми подписантами станут и другие государства.