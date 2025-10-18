https://news.day.az/world/1789100.html Момент сильного землетрясения на Филиппинах - ВИДЕО Момент землетрясения магнитудой 6.1 в Дженерал-Луна (остров Сиаргао, Филиппины) попал на видео. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Момент сильного землетрясения на Филиппинах - ВИДЕО
Момент землетрясения магнитудой 6.1 в Дженерал-Луна (остров Сиаргао, Филиппины) попал на видео.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
