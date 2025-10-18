Момент сильного землетрясения на Филиппинах

Момент землетрясения магнитудой 6.1 в Дженерал-Луна (остров Сиаргао, Филиппины) попал на видео.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: