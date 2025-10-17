Армейский полковник возглавил Мадагаскар

Полковник вооружённых сил Мадагаскара Майкл Рандрианирина официально приведён к присяге в качестве президента страны на переходный период.

Как передает Day.Az, церемония инаугурации состоялась в присутствии представителей властей и транслировалась в прямом эфире национального телеканала TVM.

На церемонии присутствовали лидеры политических партий, послы США, Германии, Франции, ЕС.