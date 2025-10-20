https://news.day.az/officialchronicle/1789311.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Зангилана - ВИДЕО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Зангилана. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в социальных сетях публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Зангилана от оккупации.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"История Победы: 20 октября 2020 года, город Зангилан".
