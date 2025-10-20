Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Зангилана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в социальных сетях публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Зангилана от оккупации.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"История Победы: 20 октября 2020 года, город Зангилан".