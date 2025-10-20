Хроника Победы: Зангилан - наш! Карабах - наш!

В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября 2020 года с различной интенсивностью продолжались боевые операции против врага, пытавшегося оказать сопротивление на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангиланском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек.

По данным министерства обороны, в результате действий, предпринятых Азербайджанской армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 1 Д-30 гаубица-пушка и 5 единиц автомобильной техники противника.

Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта. В результате артиллерийских ударов Азербайджанской армии на участке обороны 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении имеется большое количество убитых и раненых среди личного состава подразделений противника. Личный состав и боевая техника 1-го мотострелкового батальона полка были полностью выведены из строя. Ликвидированы также заместитель командира полка Овик Мелкумян, другое должностное лицо Гор Мирзоян и командир подразделения спецназа, дислоцированного на полосе обороны полка, капитан Вахаб Асетрян.

В результате действий, предпринятых Азербайджанской армией, подразделение вооруженных сил Армении, оставив боевые позиции на участке обороны 2-го мотострелкового полка, отступило. Среди личного состава подразделений противника на участке обороны 5-го горнострелкового полка имеется много убитых и раненых. Сообщается, что среди раненых есть и командир подразделения Норик Агакелян.

Отряд наемников "Легион" и резервисты, размещенные в полосе обороны 18-й мотострелковой дивизии, отказались от участия в боях. Стало известно, что эти отряды, понеся большие потери на порученном им участке обороны и не выдержав натиска наших подразделений, массово дезертировали.

Кроме того, разведывательная рота, выведенная на линию обороны 10-й горнострелковой дивизии, понесла потери в живой силе. Рота, потерявшая две трети личного состава, была вынуждена отступить, оставив позиции.

30 военнослужащих личного состава одного из подразделений противника, перешедшего в контратаку в направлении Физулинского района, были уничтожены огневым ударом Азербайджанской армии. В результате специальных операций на оборонительном участке 246-го полка также были ликвидированы командир полка полковник Татул Казарян, заместитель командира полка Армен Оганян и командир 3-го батальона полка.

20 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу. В обращении в частности говорится:

"С гордостью сообщаю моему дорогому народу информацию об освобождении наших населенных пунктов, которую он ждет с нетерпением.

Физулинский район - названия освобожденных сел: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.

Джебраильский район - освобождены села Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.

Ходжавендский район - привожу список освобожденных сел: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли (бывшее название Норашен), Венг. Даю этому селу новое азербайджанское название. Отныне село Венг будет называться Чинарлы. Поздравляю с новым названием!

Зангиланский район. Славная Азербайджанская армия вошла и на территорию Зангиланского района, обеспечила освобождение населенных пунктов. Сообщаю названия освобожденных сел на территории Зангиланского района: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан - наш! Карабах - наш!"

Над освобожденным Зангиланом поднят государственный флаг Азербайджана.

Артиллерийские подразделения Азербайджанской армии нанесли разрушительные удары по огневым точкам вооруженных сил Армении.

Появились новые кадры уничтожения Азербайджанской армией бронетехники врага.

Вечером 20 октября в направлении Гянджи нашими подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Армении.

В этот же день около 19.30 подразделения ПВО Азербайджана уничтожили очередной БПЛА вооруженных сил Армении над селом Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

В ходе боев на Губадлинском направлении артиллерийские подразделения Азербайджанской армии уничтожили подразделения армянских вооруженных сил.

20 октября вооруженные силы Армении продолжали подвергать обстрелу населенные пункты Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

20 октября, около 15:00, в результате попадания снаряда в частный дом в селе Джамилли Тертерского района погибли жители села - Исаглы Анар Расул оглу (1994) и Гулиев Анар Тофиг оглу (1984), Шабанов Муров Расул оглу (1972) получил ранения различной степени тяжести. Дому нанесен значительный ущерб.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 сентября до 12.00 20 октября. В результате обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 61, а пострадавших - 291. В том числе, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 1941 дому, 90 многоквартирным зданиям и 382 гражданскому объекту.

В течение дня 20 октября подразделения Азербайджанской армии вели успешные операции против врага, пытавшегося восстановить утраченные позиции на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангиланском направлениях. В результате спецопераций наших подразделений, усиленных артиллерийским огнем, было уничтожено и ранено значительное количество живой силы противника, в том числе командный состав 1-го, 2-го, 5-го и 246-го полков, а также 10-й горнострелковой и 18-й мотострелковой дивизий, и наемники. В целом уничтожено большое количество живой силы противника, боевой и автомобильной техники, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, оружия и боеприпасов, оперативно-тактических и баллистических ракетных комплексов, радиоэлектронных боевых и противотанковых средств залпового огня, в том числе зенитно-ракетных комплексов С-300. Части противника, понесшие в результате боевых действий большие потери, отказывались вступать в бой, были вынуждены покидать свои позиции и отступать.