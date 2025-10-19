Суд в Израиле отменил очередные слушания по делу Нетаньяху

Иерусалимский окружной суд отменил запланированные на ближайшие дни слушания по делу о коррупции с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание The Times of Israel.

По его информации, адвокаты премьера запросили отмену слушаний, запланированных на 20 и 21 октября, из-за "срочных дипломатических встреч", в которых должен принять участие их подзащитный. В конфиденциальном порядке они привели судьям дополнительные подробности, которые пока не предаются огласке, после чего судьи согласились отменить заседания.