https://news.day.az/world/1789272.html Французский политик счел ограбление Лувра унижением страны Лидер французской парламентской партии Национальное объединение Жордан Барделла счел ограбление Лувра унижением для всей страны. Как передает Day.Az, об этом парламентарий написал в социальной сети X. "Лувр - символ нашей культуры для всего мира.
Французский политик счел ограбление Лувра унижением страны
Лидер французской парламентской партии Национальное объединение Жордан Барделла счел ограбление Лувра унижением для всей страны.
Как передает Day.Az, об этом парламентарий написал в социальной сети X.
"Лувр - символ нашей культуры для всего мира. Это ограбление, в результате которого воры украли драгоценности французской короны, стало невыносимым унижением для нашей страны. Как далеко зайдет упадок государства?" - заявил политик.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре