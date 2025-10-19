Французский политик счел ограбление Лувра унижением страны

Лидер французской парламентской партии Национальное объединение Жордан Барделла счел ограбление Лувра унижением для всей страны.

Как передает Day.Az, об этом парламентарий написал в социальной сети X.

"Лувр - символ нашей культуры для всего мира. Это ограбление, в результате которого воры украли драгоценности французской короны, стало невыносимым унижением для нашей страны. Как далеко зайдет упадок государства?" - заявил политик.