США готовятся ввести новые пошлины в отношении Колумбии

США намерены 20 октября объявить о повышении пошлин в отношении продукции из Колумбии.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли у него такие планы.

"Я сообщу вам завтра (20 октября - ред.)", - добавил он, говоря о том, какой будет новая тарифная ставка.