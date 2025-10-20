https://news.day.az/world/1789334.html США готовятся ввести новые пошлины в отношении Колумбии США намерены 20 октября объявить о повышении пошлин в отношении продукции из Колумбии. Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп. Он утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли у него такие планы.
США готовятся ввести новые пошлины в отношении Колумбии
США намерены 20 октября объявить о повышении пошлин в отношении продукции из Колумбии.
Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли у него такие планы.
"Я сообщу вам завтра (20 октября - ред.)", - добавил он, говоря о том, какой будет новая тарифная ставка.
