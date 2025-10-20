https://news.day.az/world/1789379.html

Когда откроют Лувр? - ДАТА

Французский музей Лувр, ограбленный накануне, откроется в понедельник, 20 октября. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба музея, передает BFMTV. Музей откроется для публики в 9:00 по местному времени. Некоторые его "части сегодня недоступны для публики", отметили в пресс-службе, не уточняя, какие именно.