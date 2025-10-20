В Китае стартовали продажи внедорожника с водонепроницаемым корпусом

В Китае начались продажи внедорожников Jetour Zongheng G700, сообщает портал carnewschina.com.

Как передает Day.Az, цены на автомобиль начинаются от 329,9 тыс. юаней.

Длина автомобиля составляет 5198 мм, ширина - 2050 мм, высота - 1956 мм. Колесная база - 2870 мм. Дорожный просвет - 320 мм. Предлагаются машины с 5 и 6 местами. Также доступны семь цветов кузова: оранжевый, синий, коричневый, серебристый, черный, белый и серый.

В оснащение входят 15,6-дюймовый центральный экран, 17,3-дюймовый экран для задних пассажиров и холодильник. Сиденья оборудованы вентиляцией, подогревом и массажем.

Силовая установка включает 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя. Суммарная мощность установки составляет 892 л.с. Разгон до 100 км/ч - 4,6 с, а расход топлива - 1,39 л на 100 км. Запас хода - 1400 км.

Особенность Jetour Zongheng G700 - водонепроницаемый корпус. Внедорожник в течение 40 минут может преодолевать водные преграды. Глубина преодолеваемого брода составляет 970 мм. Официальная цена автомобиля пока не объявлена.