Задержанный в Баку исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» освобождён и отправлен в Россию

Исполнительный директор "Sputnik Азербайджан", задержанный в Баку, освобождён и отправлен в Россию.

Как сообщили Trend осведомлённые источники, Игорь Картавых, находившийся под арестом, был освобождён и выехал в Россию, передает Day.Az.

Отмечается, что в обмен на него российская сторона освободила бывшего директора Московского академического театра сатиры Маммедали Агаева.

Напомним, что в июне в результате полицейской операции в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан" были задержаны директор Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов.

Решением Хатаинского районного суда оба были арестованы на 4 месяца.

Их обвиняли в мошенничестве, совершённом организованной группой, незаконном предпринимательстве с получением крупного дохода и легализации имущества, приобретённого преступным путём.