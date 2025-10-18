США могут снять пошлины на некоторые товары

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отменить или снизить пошлины на импорт товаров, которые не производятся в Соединенных Штатах Америки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что за последние недели Трамп освободил от взаимных пошлин десятки товаров и предложил исключить из-под их действия пошлин еще сотни - от сельхозпродукции до деталей самолетов, когда страны заключат торговые сделки с США. По словам источников издания, среди чиновников растет понимание того, что США стоит снизить пошлины на товары, которые не производятся внутри страны.