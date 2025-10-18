Проливные дожди затопили департамент в Гондурасе

В департаменте Оланчо на востоке Гондураса сохраняется напряженная паводковая обстановка из-за проливных дождей, обрушившихся на регион в последние дни.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

