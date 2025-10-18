https://news.day.az/world/1789096.html Проливные дожди затопили департамент в Гондурасе - ВИДЕО В департаменте Оланчо на востоке Гондураса сохраняется напряженная паводковая обстановка из-за проливных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
