Израиль получил останки еще двух заложников

Израильские военные в секторе Газа получили при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще два гроба с останками заложников, погибших в анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, военные в ближайшее время доставят гробы на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

В канцелярии отметили, что "работа по возвращению заложников продолжается непрерывно и не прекратится до тех пор, пока не будет возвращен последний из похищенных".