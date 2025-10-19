https://news.day.az/world/1789253.html Израиль получил останки еще двух заложников Израильские военные в секторе Газа получили при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще два гроба с останками заложников, погибших в анклаве. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Израиль получил останки еще двух заложников
Израильские военные в секторе Газа получили при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще два гроба с останками заложников, погибших в анклаве.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Согласно ее заявлению, военные в ближайшее время доставят гробы на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.
В канцелярии отметили, что "работа по возвращению заложников продолжается непрерывно и не прекратится до тех пор, пока не будет возвращен последний из похищенных".
