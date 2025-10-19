Известного телеведущего ограбили на улице

Известный колумбийский телеведущий Карлос Варгас стал жертвой уличного ограбления и остался без мобильного телефона.

Как передает Day.Az, об этом пишет El Espectador.

По словам Варгаса, инцидент произошел в городе Богота, когда они с другом гуляли по улице. В какой-то момент к ним подошел незнакомец и, угрожая ножом, потребовал отдать ему телефон и назвать код разблокировки.

Ведущий последовал указаниям злоумышленника, чтобы не обострять ситуацию. Варгас отметил, что они с другом не пострадали, однако сильно испугались.

"Теперь у меня нет мобильного телефона, нет социальных сетей и WhatsApp. Нет удостоверения личности, вообще ничего, потому что я и его потерял несколько дней назад", - пожаловался он.