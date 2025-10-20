В каких случаях кредит умершего может быть аннулирован?

Когда человек, имеющий кредит, умирает, в некоторых случаях его долг аннулируется, а в некоторых - нет.

Так на каких принципах основано это правило? Должен ли кредит умершего быть полностью закрыт?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, экономический эксперт Экрем Гасанов отметил, что если у умершего нет имущества и наследников, то погасить его кредитную задолженность невозможно.

Что касается ипотечных кредитов, ситуация здесь несколько иная. Если у заемщика была оформлена страховка жизни...

По словам эксперта, только по долгосрочным кредитным обязательствам, таким как ипотека, банки требуют страхование жизни. В случае других видов кредитов такого требования нет, и из-за дополнительной финансовой нагрузки граждане, как правило, не оформляют подобную страховку.

