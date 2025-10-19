Военнослужащий КНДР перешел границу с Южной Кореей

Власти Южной Кореи арестовали военнослужащего КНДР, который перешел межкорейскую границу.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов.

Известно, что мужчина перешел границу в центральной ее части. Указывается, что южнокорейские военные отследили его перемещение и "оказали ему содействие". Власти планируют установить мотивы этого человека.

"Необычных действий со стороны северокорейских военных не выявлено", - сказали в ведомстве.