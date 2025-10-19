На Аллее Sea Breeze Walk of Fame открыта звезда Таира Салахова

Аллея Sea Breeze Walk of Fame пополнилась еще одной именной звездой - на этот раз выдающегося представителя азербайджанского изобразительного искусства, народного художника СССР и Азербайджанской Республики Таира Салахова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, торжественная церемония открытия звезды состоялась 18 октября в центре отдыха Sea Breeze. Таир Салахов является одним из основоположников "сурового стиля" в отечественной реалистической живописи XX-XXI веков. Удостоенный многочисленных государственных и международных наград, он оставил после себя богатое культурное наследие. Таир Салахов также был почетным президентом Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, членом-корреспондентом Академии изящных искусств Франции, академиком-корреспондентом Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо (Испания), членом Европейской академии наук, искусств и литературы.

В его творчестве органично переплетаются национальные традиции и современное художественное видение, что сделало живописца одним из самых значительных фигур ХХ века. Работы Таира Салахова, всегда поражающие своей духовной содержательностью, образно-эстетическим строем и метафорической неоднозначностью характеризуют эпоху. Его творческая эволюция живописной манеры отражает постоянный поиск новых смысловых построений и является внутренней движущей силой его искусства, получившее признание как в Азербайджане, так и за его пределами. В творчестве Таира Салахова нет пауз и спадов, его жизнь - это вдохновенный труд и наслаждение внутренней свободой.

Приветствуя гостей мероприятия, дочь выдающегося живописца, художник и скульптор Айдан Салахова, выразила благодарность всем присутствующим и отметила, что ей особенно приятно видеть такое внимание к творчеству ее отца.

О жизни и творческом пути Мастера в арт-центре Nine Senses состоялся показ редких видеоархивных материалов, подготовленных его внуком, художником Кайханом Салаховым, предваривший торжественную церемонию открытия звезды. Представленные видеокадры продемонстрировали наиболее интересные фрагменты из различных интервью Таира Салахова, где он рассказывает о своей семье, творческом становлении, зарубежных поездках, общественной деятельности и многом другом. Также были продемонстрированы кадры из дома в Нардаране, где художник создавал свои работы: он делится воспоминаниями о значимых моментах своей жизни, историями создания альбомов и картин - от собирательного образа "Женщины Абшерона", напряженно ожидающих своих мужей, отцов и братьев на Каспийском берегу до знаменитых портретов Кара Караева и Фикрета Амирова. Видеопоказ открыт для широкой публики 19 октября с 10:00 до 18:30 в зале арт-центра Nine Senses.

Обращаясь к зрителям после демонстрации фильма, внук художника Дан Султанов отметил, что несмотря на мировое признание и масштаб его личности, он оставался удивительно скромным человеком.

"Никогда - ни в школе, ни в университете, ни даже повзрослев - я не говорил, что я его внук. Так было заведено", - сказал он. По его словам, когда растешь в такой тишине, в этом молчаливом достоинстве, забываешь о его величии.

"А после просмотра этих видеокадров осознаешь - у тебя был гениальный дед. Во всех его картинах мелькает та самая дача. Это пространство имело свою энергетику - почти нереальную. Белоснежный дом, совершенно не вписывающийся в окружающий пейзаж. И дедушка, работающий всегда. Без перерывов. Единственное, что от тебя требовалось - не мешать ему, - поделился внук художника. - Он творил в Нардаране и прославил его на весь мир. Это была его точка энергии, опоры и вдохновения. Мы счастливы, что звезда его будет именно здесь".

Именную звезду на Аллее Sea Breeze Walk of Fame торжественно открыли дочь Таира Салахова - Айдан Салахова, а также его внуки - Дан Султанов и Кайхан Салахов. В церемонии также участвовали заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова.

Своими воспоминаниями поделился и один из учеников Таира Салахова - художник, заслуженный деятель культуры, основатель галереи "1969" Эльчин Оруджев. По его словам, Таир Салахов обладал редким даром художника и провидца: "Он рисовал так, будто передавал внутренний свет человека - еще до того, как он проявлялся. Полагаю, второго такого художника не было и не будет. Его цветные работы словно оживают на глазах. Одна из его известных картин "Тебе, человечество!" - о полете во Вселенную. Тогда казалось невероятным, что человек сможет подняться в космос. А когда Юрий Гагарин полетел, мы поняли: он увидел это раньше всех. Он и правда опережал свое время".

Отметим, что Sea Breeze Walk of Fame - первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвященная выдающимся деятелям культуры и искусства. Сегодня здесь уже представлены именные звезды таких легендарных личностей, включая Муслима Магомаева, Рустама и Максуда Ибрагимбековых, Вагифа Мустафазаде, Анара Мамедханова, Вахтанга Кикабидзе, Дэвида Фостера и других. Аллея продолжает пополняться новыми именами, отражая признание вклада выдающихся личностей в мировую культуру и искусство.