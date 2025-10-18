Золото подешевело

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX понизилась на 91,3 доллара и составила 4 213,3 доллара.

Как передает Day.Az, серебро подешевело на 3,19 доллара - до 50,1 доллара за тройскую унцию. 