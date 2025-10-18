https://news.day.az/world/1789049.html Золото подешевело Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX понизилась на 91,3 доллара и составила 4 213,3 доллара. Как передает Day.Az, серебро подешевело на 3,19 доллара - до 50,1 доллара за тройскую унцию.
