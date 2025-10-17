В Баку состоялась церемония открытия игр Лиги наций по футболу среди ампутантов

В Баку состоялась церемония открытия игр группы "С" Лиги наций по футболу среди ампутантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие прошло на ASCO Arena.

Следует отметить, что проведение этого турнира в Азербайджане важно для информирования всего мира о минной проблеме в нашей стране и объединения жертв мин на международных спортивных площадках.

