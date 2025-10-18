В Швеции увеличилось количество угроз в адрес политиков

Количество угроз и нападок на шведских политиков стремительно растет.

Как сообщает Day.Az, согласно исследованию Шведского национального совета по предотвращению преступности (Brå) "Политическая безопасность", число деятелей, подвергшихся угрозам или домогательствам, за последние десять лет удвоилось. В 2022 году почти каждый третий политик сообщил о подобных инцидентах.

В среду лидер Центристской партии Анна-Карин Хатт объявила об отставке, заявив, что ненависть и угрозы, с которыми она сталкивалась, повлияли на нее гораздо глубже, чем она могла предположить. Ее решение - еще одно свидетельство того, насколько серьезной стала проблема травли и агрессии против политиков в Швеции.

Особенно уязвимыми остаются депутаты риксдага и деятели, активно присутствующие в социальных сетях. Интернет стал главным источником агрессии. Число угроз в сети выросло вдвое с 2012 года по 2022-й.

По данным Brå, чаще всего они исходят от незнакомых мужчин среднего возраста, а примерно в половине случаев - от лиц, связанных с различными группами. Наибольшая доля приходится на крайне правые и расистские организации (около 17 процентов инцидентов), тогда, как леворадикальные группы ответственны примерно за 8 процентов.

В 16 процентах случаев источником угроз становятся другие политики, чаще из соперничающих партий. Физическое насилие и вандализм встречаются значительно реже, однако уровень враждебности по отношению к политикам продолжает расти.