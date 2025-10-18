https://news.day.az/world/1789012.html Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных военных Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военнослужащих. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
"Китай уволил второго по значимости генерала и восемь других высокопоставленных военных командиров, поскольку лидер Си Цзиньпин усиливает борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооруженных силах", - говорится в материале.
По данным издания, среди прочих сложил свои полномочия один из наибоелее влиятельных генералов страны Хэ Вэйдун. Причиной увольнения послужили "серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью".
