Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных военных

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Китай уволил второго по значимости генерала и восемь других высокопоставленных военных командиров, поскольку лидер Си Цзиньпин усиливает борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооруженных силах", - говорится в материале.

По данным издания, среди прочих сложил свои полномочия один из наибоелее влиятельных генералов страны Хэ Вэйдун. Причиной увольнения послужили "серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью".