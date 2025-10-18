https://news.day.az/officialchronicle/1789074.html Президент Ильхам Алиев: Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном отличаются высокой степенью взаимного доверия Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня отличаются высокой степенью прочности и взаимного доверия. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью агентству "Казинформ".
Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня отличаются высокой степенью прочности и взаимного доверия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью агентству "Казинформ".
"За прошедшие десятилетия, основываясь на исторических узах братства, дружбы и взаимоподдержки, на крепком фундаменте общей тюркской идентичности, схожих культурных традиций и духовных ценностей между нашими народами, мы выстроили отношения подлинно стратегического и союзнического партнерства", - отметил глава государства.
