Президент Ильхам Алиев: Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном отличаются высокой степенью взаимного доверия

Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня отличаются высокой степенью прочности и взаимного доверия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью агентству "Казинформ".

"За прошедшие десятилетия, основываясь на исторических узах братства, дружбы и взаимоподдержки, на крепком фундаменте общей тюркской идентичности, схожих культурных традиций и духовных ценностей между нашими народами, мы выстроили отношения подлинно стратегического и союзнического партнерства", - отметил глава государства.