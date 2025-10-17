Суд над гражданами Армении продолжается оглашением документов

Судебный процесс в Бакинском военном суде по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжился 17 октября оглашением документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании были исследованы документы, основанные на интервью обвиняемых Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Давида Бабаяна и других, данных ими различным интернет-ресурсам, их заявлениях, сделанных на проведенных встречах, а также высказываниях и публикациях в социальных сетях. Согласно документам, в этих интервью, заявлениях, выступлениях и публикациях содержатся призывы, создающие почву для распространения этнической, национальной и религиозной вражды между народами, высказывания против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, а также другие сведения преступного характера, в том числе призывы к войне и совершению актов терроризма.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.