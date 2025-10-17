В Баку пройдет II заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ

23-24 октября текущего года в Баку состоится 2-е заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), организованное министерством экономики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики, целью заседания является развитие сотрудничества между странами-членами ОТГ в области промышленности, научных исследований, инноваций, технологий, инвестиций, развития предпринимательства и др.

Согласно информации, 23 октября в рамках мероприятия также состоится заседание рабочей группы с участием делегаций профильных ведомств стран-членов ОТГ. Пройдет обмен мнениями по инициативам, предусмотренным в Плане действий, и дальнейшим шагам по их реализации.

24 октября в рамках второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ будут обсуждаться направления стратегического партнерства в сфере промышленности и технологий, механизмы сотрудничества в области науки, инноваций, инвестиций, малого и среднего предпринимательства и других областях.