Инфраструктурные проекты в Центральной Азии и на Кавказе важны для укрепления торговой связанности

Инфраструктурные проекты в Центральной Азии и на Кавказе играют ключевую роль в укреплении торговой связанности.

Об этом сказал в ответ на вопрос Trend в ходе брифинга директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур, передает Day.Az.

"Средний темп роста стран Кавказа и Центральной Азии остаётся высоким и составит 5,6% в этом году, что отражает повышение прогноза на 0,7 процентного пункта по сравнению с оценками на весенних встречах. Что объясняет такой высокий уровень роста? Существуют устойчивый внутренний спрос, кредитная экспансия, а также стабильный или больший экспорт углеводородов. Мы ожидаем, что рост постепенно замедлится до среднего уровня - около 4%. При этом ситуация различается между странами, которые являются экспортёрами нефти и газа, и странами-импортёрами", - отметил Азур.

Он также подчеркнул, что инфляция в большинстве стран Центральной Азии и Кавказа ускорилась.

"Это связано с определённым давлением спроса, а также с импортом инфляции, особенно из России. В отдельных странах тарифные реформы в сфере электроэнергии также внесли свой вклад в рост цен. В последние годы страны Кавказа и Центральной Азии демонстрируют относительно высокий уровень роста и делают успехи в развитии внутрегрегионального сотрудничества, включая ряд инфраструктурных проектов. Проекты в железнодорожной и электроэнергетической сферах особенно важны для укрепления торговой связанности с востока на запад, от Китая до различных торговых маршрутов. Эти проекты также создают возможности для повышения связности между странами региона и расширения экономической интеграции", - отметил Азур.

Он добавил, что реализация таких проектов в ряде случаев повлияет на долговую нагрузку.

"Мы призываем страны проявлять осторожность - как в укреплении экономических основ, так и в управлении долгосрочными проектами. Важно, чтобы такие проекты были хорошо управляемы с точки зрения обязательств, и общий уровень долгов оставался устойчивым", - заключил директор МВФ.