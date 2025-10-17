Учреждено посольство Азербайджана в Бахрейне

Учреждено посольство Азербайджана в Королевстве Бахрейн (в городе Манама).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (город Манама) и другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно утвердить структуру и штатное расписание посольства.