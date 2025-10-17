https://news.day.az/officialchronicle/1788945.html Учреждено посольство Азербайджана в Бахрейне - РАСПОРЯЖЕНИЕ Учреждено посольство Азербайджана в Королевстве Бахрейн (в городе Манама). Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Учреждено посольство Азербайджана в Бахрейне - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Учреждено посольство Азербайджана в Королевстве Бахрейн (в городе Манама).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы материально-технического обеспечения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (город Манама) и другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно утвердить структуру и штатное расписание посольства.
