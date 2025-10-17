В Милли Меджлис представлен проект госбюджета на 2026 год
15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев представил Проект закона "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на обсуждение Милли Меджлиса.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью парламента, законопроект "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" вместе с другими прилагаемыми к нему документами направлен в Счетную палату для получения заключения. После получения заключения палаты обсуждения пройдут в Милли Меджлисе.
Доходы государственного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 38 млрд 609 млн манатов. Доля ненефтяного сектора в структуре доходов государственного бюджета на будущий год значительно увеличится. Это приведет к дальнейшему снижению зависимости бюджета от нефтяного фактора. Таким образом, 57,4 процента доходов и 78,7 процента налогов будут сформированы за счет ненефтяных источников.
Расходы бюджета на следующий год определены в размере 41 млрд 703,6 млн манатов. Расходы госбюджета-2026 формируют соответствующее финансовое обеспечение приоритетов, определенных Президентом Ильхамом Алиевым, включая обеспечение обороноспособности, социальную защиту населения, поддержку предпринимательства, реализацию инвестиционных проектов, а также необходимые расходы, связанные с функциями и обязанностями государства.
В проекте бюджета способность ненефтяных доходов покрывать текущие расходы составляет 88,1 процента. Это на 7,1 процентных пункта больше, чем в этом году.
Дефицит госбюджета прогнозируется в размере 3 млрд 94,6 млн манатов, что составляет всего 2,3 процента ВВП.
Объем трансфертов из Государственного нефтяного фонда в 2026 году прогнозируется на 1 млрд 646 млн манатов меньше, чем в текущем году. Это наглядно демонстрирует принимаемые меры по снижению зависимости бюджета от нефтяных доходов и защите валютных резервов.
На будущий год доходы консолидированного бюджета увеличились на 1 млрд 18,8 млн манатов до 44 млрд 969,4 млн манатов, расходы - на 1 млрд 209,9 млн манатов до 48 млрд 839,3 млн манатов, а дефицит - на 3 млрд 870 млн манатов.
Доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете-2026 год прогнозируется на уровне 63 процентов. Это свидетельствует о том, что роль ненефтяного сектора в доходах бюджета в последние годы неуклонно растет. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 43,9 процента, в прошлом - 52,4 процента, а в 2025 году - 58,4 процента. В целом госбюджет на 2026 год направлен на обеспечение фискальной устойчивости за счет устойчивого роста ненефтяных доходов и снижения зависимости от нефти, одновременно гарантируя, что расходы будут осуществляться в соответствии с социально-экономическими приоритетами и создавая финансовую безопасность для необходимых расходов, связанных с государственными функциями.
