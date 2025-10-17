Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию

За январь-сентябрь текущего года из Азербайджана в Италию было экспортировано 9,58 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 4,99 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель увеличился на 529 миллионов долларов (на 21,9 процента) в стоимостном выражении и на 3,01 миллиона тонн (на 19,9 процента) по объёму.

В первые девять месяцев прошлого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 6,57 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 4,16 миллиарда долларов США.

В отчётный период Италия заняла первое место среди стран, импортирующих азербайджанскую нефть.

Отмечается, что за январь-сентябрь текущего года Азербайджан экспортировал в 20 стран в общей сложности 16,99 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, общей стоимостью 8,93 миллиарда долларов США.