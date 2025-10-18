WhatsApp вводит лимит на количество сообщений

Мессенджер WhatsApp готовится ограничить количество сообщений, которые пользователи и компании смогут отправлять людям, не получив от них ответа. Новая мера направлена на борьбу со спамом и чрезмерными рассылками, передает Day.Az со ссылкой на TechCrunch.

Со временем приложение превратилось из простого инструмента для личного общения в универсальную платформу - с группами, сообществами и бизнес-аккаунтами. В результате пользователи получают все больше сообщений, в том числе от незнакомых людей и компаний.

Теперь каждое сообщение, отправленное без ответа, будет учитываться в рамках ежемесячного лимита. Например, если вы отправите нескольким новым контактам три сообщения и не получите ответа, они будут засчитаны в общий лимит.

WhatsApp пока не раскрыл точное количество разрешённых сообщений - ограничения проходят тестирование. Однако пользователи, приближающиеся к лимиту, будут получать уведомления в приложении, чтобы избежать временной блокировки функции отправки.

Компания заверяет, что большинство людей и бизнес-аккаунтов не достигнут лимита - новые меры направлены прежде всего против массовых рассылок и навязчивых рекламных сообщений.

Пилотный запуск стартует в ближайшие недели в нескольких странах, включая Индию - один из крупнейших рынков WhatsApp, где у мессенджера более 500 млн пользователей.